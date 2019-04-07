Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Erkan Tan'ın, mazbatasını almadan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ünvanını kullanmaya başlayan Ekrem İmamoğlu'na hitaben canlı yayında kullandığı sözler sosyal medyayı tam anlamıyla salladı. Tan, İmamoğlu'na "Sen daha başkan olmadın oğlum" diye hitap etti.
A Haber spikeri Erkan Tan canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti. Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ne İBB Belediye Başkanı diye imza atması hakkında ağır sözler söyleyen Erkan Tan, İmamoğlu'na "Daha başkan olmadın ki oğlum" dedi.
"ADAM EVRAKTA SAHTECİLİK YAPIYOR BE"
İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur" dedi.
Tan, İmamoğlu'na "Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
A Haber'de kışkırtıcı söylemleriyle yaptığı programla bilinen Erkan Tan hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Tan'a suç duyurusunda bulunulacağını Av.Ö.Ediz Yoraz duyurdu.
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utanın.bıde.adalet.dıyursanız.adaletınız.batsın..adam.kazandıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Erkan tan'ı al vur Yiğit bulut'a !İkisinde parayı hiç sevmezler...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah senin belanı versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bazı insanlar para için herşeyini satar bir nebze anlarım ama para için insan nasıl ülkesini satar onu anlamamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu adami fatih portakalla bir ringe koyalim. Fatih anlatsin bari, secimi kazanipta matba verilmemesi nedemek oluyormus. Kimse itiraz mitiraz demesin. 2014 de okadar itiraz edildi, ispat görüntüler vardi, ysk neden hicbir itirazi kabul etmedide simdi ediyor?Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır