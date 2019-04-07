Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!

A Haber spikeri Erkan Tan canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti. Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ne İBB Belediye Başkanı diye imza atması hakkında ağır sözler söyleyen Erkan Tan, İmamoğlu'na "Daha başkan olmadın ki oğlum" dedi.

"ADAM EVRAKTA SAHTECİLİK YAPIYOR BE"

İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur" dedi.

Tan, İmamoğlu'na "Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

A Haber'de kışkırtıcı söylemleriyle yaptığı programla bilinen Erkan Tan hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Tan'a suç duyurusunda bulunulacağını Av.Ö.Ediz Yoraz duyurdu.