Ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Murat Kolçak Köstendil arasındaki akrabalık bağı merak konusu oldu. İki ismin soyadlarındaki benzerlik, hayranlar arasında 'kardeş mi, akraba mı?' sorularını gündeme getirdi. Peki, Erkan Kolçak Köstendil ve Murat Kolçak Köstendil kardeş mi, akraba mı?

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983'te Bursa'da doğdu.

Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Köstendil, profesyonel televizyon projelerine 2005 yılında Kurtlar Vadisi'nde oynayarak başladı.

Çeşitli tiyatro oyunları, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol alan Köstendil, 2010 yılında kendi çektiği kısa film "Vakit" ile Galatasaray Üniv. 4. Sinepark Kısa Film Yarışması / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Ödülü, Kral Midas Kısa Film Yarışması / En İyi Film, En İyi Yönetmen Ödülü ve 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Yönetmen, En İyi Film Ödüllerini kazandı.



MURAT KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Murat Kolçak Köstendil, 5 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk iş insanıdır. Günümüz itibarıyla 41 yaşında olan Köstendil, özellikle dermokozmetik ve medikal sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE MURAT KOLÇAK KÖSTENDİL KARDEŞ Mİ?

Hayır, iki oyuncu kardeş değil; ancak akrabalık bağına sahipler. İsim benzerliği nedeniyle birçok kişi kardeş olduklarını düşünse de, aralarındaki ilişki daha çok yakın akrabalıktan kaynaklanıyor.