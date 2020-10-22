Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş

22.10.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:27

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun oğulları Marsel'i 3 ay önce kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda baba, oğluyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Yalan dünya her şey bomboş" notunu düştü. Köstendil'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil 2018 yılında Antalya'da muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti.

AİLE ALBÜMÜNE BİR FOTOĞRAF DAHA EKLENDİ

2020 yılında oğulları Marsel'i kucağına alan çift mutlu aile fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. En son üç ay pozu veren Köstendil Ailesi, albümlerine yeni bir fotoğraf daha ekledi.

"YALAN DÜNYA HER ŞEY BOMBOŞ"

Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel ile bu fotoğrafını paylaşıp altına "Yalan dünya her şey bomboş" notunu düştü.

Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel;

Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş
Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş
Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş
Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş
Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş
Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Binnur Kaya Didem Soydan
Spor Babel Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 18:27:24. #1.14#
title