Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun oğulları Marsel'i 3 ay önce kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda baba, oğluyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Yalan dünya her şey bomboş" notunu düştü. Köstendil'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.