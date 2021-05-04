Erkan Davulcu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erkan Davulcu'nun hayatı ve biyografisi!
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Erkan Davulcu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erkan Davulcu'nun hayatı ve biyografisi!

Erkan Davulcu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erkan Davulcu'nun hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erkan Davulcu geliyor. Peki, Erkan Davulcu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erkan Davulcu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erkan Davulcu kimdir, aslen nereli, memleketi neresi, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Erkan Davulcu ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

ERKAN DAVULCU KİMDİR?

Erkan Davulcu, 470 bin aboneye sahip bir Youtuber'dır. Erkan Davulcu, Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine bağlı Bük Karşı Köyü'nde yaşamaktadır. 37 yaşında olan Erkan Davulcu çektiği videolar ile sosyal medya fenomeni olmuştur. Youtube'da olduğu gibi İnstagram ve Twitter'da da oldukça büyük bir takipçisi vardır.

Erkan Davulcu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erkan Davulcu'nun hayatı ve biyografisi!

Erkan Davulcu çektiği videolar ile hem köyünün hem de yaşadığı ilçe olan Taşköprü'nün tanıtımına katkı sağlamaktadır. Video ve fotoğraf çekimleri ile köyünün ve ilçesinin tanıtımını yapmaktadır. Erkan Davulcu'nun Youtube'da 473 bin abonesi vardır. İnstagram'da ise 14.6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Erkan Davulcu Youtube hesabı : @erkandavulcu

Erkan Davulcu İnstagram hesabı : @kamazerkan

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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