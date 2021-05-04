Erkan Davulcu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erkan Davulcu'nun hayatı ve biyografisi!

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ERKAN DAVULCU KİMDİR?

Erkan Davulcu, 470 bin aboneye sahip bir Youtuber'dır. Erkan Davulcu, Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine bağlı Bük Karşı Köyü'nde yaşamaktadır. 37 yaşında olan Erkan Davulcu çektiği videolar ile sosyal medya fenomeni olmuştur. Youtube'da olduğu gibi İnstagram ve Twitter'da da oldukça büyük bir takipçisi vardır.

Erkan Davulcu çektiği videolar ile hem köyünün hem de yaşadığı ilçe olan Taşköprü'nün tanıtımına katkı sağlamaktadır. Video ve fotoğraf çekimleri ile köyünün ve ilçesinin tanıtımını yapmaktadır. Erkan Davulcu'nun Youtube'da 473 bin abonesi vardır. İnstagram'da ise 14.6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Erkan Davulcu Youtube hesabı : @erkandavulcu

Erkan Davulcu İnstagram hesabı : @kamazerkan