Eri'den Emniyet Müdürü Salman'a Ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, geçirdiği kalp krizi sonucu Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde acil müdahaleler yapıldıktan sonra normal odaya alınan Midyat İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Alpay Tuncar'dan aldığımız bilgilere göre cumartesi gecesi kalp krizi nedeniyle Midyat Devlet Hastanesine getirilen Midyat Emniyet Müdürümüz Temel Salman, buradan da ambulans eşliğinde Mardin Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan kritik ve başarılı müdahalelerden sonra emniyet müdürümüzün tıkalı damarı açılarak hayati tehlikesinin atlatılması sağlandı. Buda bizleri sevindiren en önemli olay oldu. Şuan normal odada tedavisi devam edilmektedir. Zamanında ve yerinde yaptıkları müdahalelerden dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, Midyat Emniyet Müdürü Temel Salman'a Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi. - MARDİN