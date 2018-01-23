Eri'den Afrin Operasyonu Değerlendirmesi

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan "Zeytin Dalı Herakatı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Sınırlarımızın güvenliğine yönelik olarak, hükümetimizin başlatmış olduğu 'Zeytin Dalı Harekatı' ile güvenliğimizi tehdit eden tüm unsurları etkisiz hale getirmeye kararlıdır.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye hem içerde hem de dışarda kendisine yönelik her türlü sıkıntı ve tehdidi yok etmeye, bertaraf etmeye hakkı vardır ve bu konuda kararlıdır. Bu hakkını kullanırken de hiçbir sivil ve masumun canına, malına zarar gelmemesi içinde büyük bir hassasiyetle hareket ediyor. Daha öncede bilindiği gibi Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde sınırlarımızda terör ve tehdit unsurlarına karşı kararlı operasyonlar yürüterek tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu" dedi.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak operasyonları başlattığını belirten Eri, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarılarını defalarca dillendirmesine rağmen terör örgütleri her defasında kendi bildikleri tarzda hareketlerini sürdürmeye devam ettiler. Bu uyarılar fayda vermeyince 'Zeytin Dalı Harekatı' gerekli ve kararlı bir şekilde faaliyete sokuldu. Bir kez daha bilinmeli ki Türkiye eski boynu bükük Türkiye değildir. Terör nerden gelirse gelsin muzaffer ordusuyla dimdik ayaktadır. Kendini dost gibi gösterip sonra ülkemize çelme takmaya çalışan tüm ülkelerin eli 2001'den beri nasıl boş kalmışsa, bundan sonra da boş kalacaktır. Hiç kimse kendini Türkiye'nin eski haline düşecek ümidine kaptırmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadan yol alan ülkemiz en ağır badirelerden nasıl ki alnının akıyla çıkmışsa, bu harekatlarda da hiçbir sivilin canına ve malına halel getirtmeden çıkmasını bilecektir. Hedefleri büyük bir ülkeyiz. Asla olumsuzluklara boyun eğmeyeceğiz. Tüm halklarımızla beraber tek vücut halinde kardeşane duygularla hareket edeceğiz. Zaman birlik zamanıdır. Zaman ülkemizden, milletimizden yana olma zamanıdır. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en az zararla atlatacağız. Allah tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu. - MARDİN