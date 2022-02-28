Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu - Haberler

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Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu

Usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisine dahil olduğunu sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. İşte haberin detayları...

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu metabolik cerrahi uzmanı Prf.Dr. Alper Çelik'in Etiler Hastanesi'nde yapılan doğum günü kutlamasına katıldı.

Kendi ameliyatını da yapan doktoruna teşekkür eden Erhan Yazıcıoğlu, Alper Çelik'in kendisini 2 kez ameliyat ettiğini ve diyabet hastalığını yenmesi ve şu an yaşamasını sağladığını söyledi.

Erhan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Bilin bakalım hangi dizideyim" diye sordu.

Usta sanatçının, Camdaki Kız'a dahil olduğu öğrenildi. Erhan Yazıcıoğlu'nun Camdaki Kız'a hangi rolle dahil olacağı merak konusu oldu.

Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu

Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu

Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu

Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız'a Dahil Oldu

Snob Magazin - Magazin

Erhan Yazıcıoğlu, Etiler, Doğum, Medya, Magazin, Haberler

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