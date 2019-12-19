Erhan Güleryüz kimdir? Erhan Güleryüz hayatı ve Erhan Güleryüz biyografisi!

19.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:16

Erhan Güleryüz'ün hakkında 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılması sonrası Erhan Güler yüzdür kimdir sorusunu akıllara getirdi. Ayna Grubu ile hafızalara kazınan Erhan Güleryüz kimdir, Erhan Güleryüz biyografisi ve Erhan Güleryüz hayatı hakkında detaylı bililer gibi merak dilen konuları bulacağınız yazımızda Erhan Güleryüz hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabileceksiniz. Erhan Güleryüz hayatı ve Erhan Güleryüz biyografisi! Erhan Güleryüz kimdir?

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Samim Erhan Güleryüz 13 Ocak 1966 İstanbul, Bostancı doğumlu Türk müzisyen ve prodüktördür.

ERHAN GÜLERYÜZ HAYATI VE ERHAN GÜLERYÜZ BİYOGRAFİSİ

Erhan Güleryüz, ilkokul ve liseyi Büyükçekmece'de okudu. Müziğe ortaokul yıllarında davul çalarak başlayan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken ilk rock grubunu kurdu ve ilk konserlerini verdi. Solist olarak ilk albümü 'Güller Açtı'yı 1992 yılında çıkardı. 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırladı. Bu albümün geliriyle Cemil Özeren, Can Güney, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile birlikte kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşıladı.

Erhan Güleryüz'ün solist ve gitaristliğini yaptığı Ayna grubu, çıkardıkları ilk albümleri "Gittiğin Yağmurla Gel" ile büyük ilgi çekerek Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülünü kazandı. Sanat hayatına ilk profesyonel adımını Ayna grubuyla birlikte atan müzisyen, 2002 yılında Rüzgar Yapım'ı kurdu. Birçok albümün yapım ve aranjmanını üstlendi. "Kiremit Uçuran" (2000), "Kayıkhane Durgunu" (2004) ve "Pera'da Yağmur" (2010) adlı şiir kitaplarını çıkarttı. Radyo programlarını sunmaya 2007 yılında Dünya Radyo'da "Ayna" adındaki programla başlayan Güleryüz, 2011 yılı boyunca TRT FM'de yayımlanan "Söz-Müzik: Erhan Güleryüz" isimli programı sundu. 2007 senesinden itibaren birçok TRT kanalında yayınlanan "Aynadan Yansıyanlar" adlı televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. 2013 yılında yayına başlayan İstanbul'un ilk dijital radyosu Radyo İstanbul'un müziklerini hazırladı. 2015 yılında yönetmenliğini, prodüktörlüğünü, senaristliğini, müzisyenliğini ve baş rolünü üstlendiği İçimde Akan Nehir adlı filmi gösterime girdi.

Erhan Güleryüz

ERHAN GÜLERYÜZ SON ALBÜMLERİ

Güller Açtı (1992)

Garibim (1996)

Doğum Günü (2004)

Ayna Buğu-su (2005)

AYNA ALBÜMLERİ

Gittiğin Yağmurla Gel (1996)

Gittiğin Yağmurla Gel & Ceylan Remix (1997)

Dön Bak Ayna'ya (1998)

Şarkılar ve Türküler (1999)

Çayımın Şekeri (2000)

Bostancı Durağı (2002)

Denizden Geliyoruz (2004)

Nefes (2006)

Asmalı Mescit (2010)

Mavi Şarkılar (2011)

İçimde Akan Nehir (2015)

ERHAN GÜLERYÜZ ŞİİR KİTAPLARI

Kiremit Uçuran (2000)

Kayıkhane Durgunu (2005)

Kiremit Uçuran/ Tile-Blaster (2006)

Pera'da Yağmur (2010)

ERHAN GÜLERYÜZ DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİ

Sultan (Dizi) - 2001

Martılar Açken (Film) - 2002

Elveda (Dizi) - 2003

Dolunay (Dizi) - 2005

Zeynep (Dizi) - 2005

Hakkını Helal Et (Dizi) - 2007

Abim (Film) - 2009

Avrupa Avrupa (Dizi) - 2011/ 2013

Gönül Hırsızı (Dizi) - 2013

İçimde Akan Nehir (Film) - 2015