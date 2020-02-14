Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!

14.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:48

Tiyatro sanatçısı Erhan Gökgücü, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Sanat camiasında geniş yankı bulan üzücü haber sonrası Devlet Tiyatroları mesaj yayınlarken, vatandaşlar da Erhan Gökgücü hakkında araştırmalar yaptı. Peki Devlet Tiyatroları eski Başrejisörlerinden Erhan Gökgücü kimdir? İşte, Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!

ERHAN GÖKGÜCÜ KİMDİR?

Erhan Gökgücü(d.1939), Tiyatro rejisörü, oyun yazarı, oyunculuk ve reji eğitmeni.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden 1963'te mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak İstanbul'da Arena, Gen-ar, Küçük Sahne, Ankara'da Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Birliği'nde çalıştı; Ankara Oyuncuları'nın kurucularından biri oldu. Bu tiyatroda sergilenen Aziz Nesin'in " Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ile " Zat-ı Devletleri İbiş Hz." oyunlarının müziklerini besteledi. 1972'de Devlet Tiyatroları'na döndü ve sırasıyla İzmir DT, Trabzon DT (Kurucu ve Sanat Yönetmeni) Adana DT (Sanat Yönetmeni) ve Ankara DT'de çalıştı. 1988'den, 2005'te yaş sınırından emekli oluncaya kadar Devlet Tiyatroları Başrejisörü olarak görev yaptı. İlk profesyonel rejisini 1965 yılında gerçekleştirdi. Devlet Tiyatroları'ndaki görevlerinin yanı sıra İzmir Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi B.Y.Y.O. ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik; Bilkent Üniversitesi'nde reji ve oyunculuk dersleri verdi. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aynı dersleri vermektedir. Oyun yazarı, rejisör ve oyuncu olarak biri yurt dışından olmak üzere 30'u aşkın ödüle sahiptir. Ödülleri arasında kendi yapıtı "Giordano Bruno" sahnelemesinden ötürü yazar ve rejisör olarak aldığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ' nin "Aziz NESİN" adına düzenlediği büyük ödülün yanı sıra "Promete 1940" oyununun yazarı olarak aldığı Hasan Ali Yücel Ödülü de vardır.

Yapıtları arasında Yağmurlar Yağınca, Ramazanla Cülide, Kısmet, Giordano Bruno, İki Kalas Bir Heves, Gerçek Kurbanın Acısı, Duyarlılık üzerine Vivace, Memleketim Memleketim, Promete 1940, Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor (Çocuk müzikali-uyarlama), Hesaplaşma, Prof. Nebulus ya da Bilimin Tehlikesi isimli tiyatro oyunlarının yanı sıra radyo ve televizyonlarda oynanan çok sayıda özgün oyunu, "Türk Tiyatrosu Üzerine" adlı bir çalışması, tiyatro sanatı üzerine sanat dergilerinde yayınlanan yazıları, " Can Kızla Türkü Çobanı " ve "İnsan Terinde Büyüyen Çiçek" adlı iki uzun öyküsü, şiirleri ve kuramsal bir yapıt olan " Reji Sanatı" adlı kitabı vardır.

Oyunlarının hepsinde egemen tema demokrasi ve düşünce özgürlüğüdür. Düşünce özgürlüğünün ilk havarisi olarak kabul edilen Giordano Bruno'da, Bruno'nun 1600 yılında engzisyonca yakılışı; Memleketim Menleketim'de Tan Matbaasının 1945'te gericilerce yakılışı, Promete 1940'ta Köy Enstitülerinin kuruluşu ve yok edilişi, Ramazanla Cülide'de mafya- devlet sarmalı, İki Kalas Bir Heves'de sansür ve baskı mekanizması, Gerçek Kurbanın Acısı'nda askeri darbe dönemlerindeki idamların ardında bıraktığı izler, Prof. Nebulus ya da Bilimin Tehlikesi'nde ise egemen güçlerle yalanın ilişkisi işlenir. Yaşamı boyunca birçok sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yönetimlerinde bulunmuş olan Gökgücü, halen 10 yıldan bu yana TOMEB ( Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği) başkanıdır.