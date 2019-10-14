14.10.2019 09:41

Ünlü sunucu Erhan Çelik, Doktor Doktor Özlem Gültekin ile evlendi. Haberi kendisine ait Instagram sayfasından duyuran Erhan Çelik'e kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Peki, Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir? Özlem Gültekin biyografi

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 5 yaşında ilkokula başlayan ilk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başlamıştır. 2000 yılında DEÜ'den mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS), Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başlamıştır. 2000-2005 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında çalıştıktan sonra, 2005'te özel bir hastanede, 2006 -2009 arasında mecburi hizmetini Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 2009 - 2010 arasında bir hastanede çalışmıştır. 2010 -2012 yılları bir hastanede staff hekim olarak çalışmıştır. 2012'den sonra Op. Dr. Özlem Gültekin kendi kliniğinde kadın hastalıkları ve doğumun yanı sıra, çeşitli estetik uygulamaları alanında da hizmet vermektedir.

Özlem Gültekin

TANINAN BİR AŞİRET AİLESİNİN KIZI

İzmir'de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahında aileleri hazır bulundu. Mardin'in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı olan gelin, mesleğini İzmir ve İstanbul'da icra ediyor. Bünyesinde bir çok uluslararası holdingi bulunduran Thmany Ajans'ın başkanlığını yürüten Erhan Çelik aynı zamanda CNR Uluslararası Fuarcılık Holding'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Özlem Gültekin

ERHAN ÇELİK KİMDİR?

2 Eylül 1977 tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu. Eğitimini Polatlı'da tamamladıktan sonra üniversitede de İşletme bölümünü okudu. 1990'lı yılların kurulan Polatlı televizyonunda haber sunmaya başladı ve 1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu'nda polis-adliye gece muhabiri olarak göreve aldı. Ardından SHOW TV'de Reha Muhtar'ın ekibinde Ankara Haber Bürosu'nda çalışma yürüttü. 2002 yılında Kanal 7'de "Bu Kadar Olur" adlı bir reality show yaptı ve sonrasında Ahmet Hakan'ın yerine ana haber sunmaya başladı. 12 Nisan 2013 tarihinde Habertürk TV'de çalışmaya başladı. 1 Ocak 2014 tarihinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Bu göreviyle birlikte Show Haber'in Genel Sorumluluğunu yaptı ve 8 Temmuz 2014 tarihinde Show Haber'in Genel Sorumluluk görevi son buldu. 2014 yılı Temmuz ayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne başladı. Çelik, 5 Ocak 2015 tarihinde görevinden istifa etti. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren TRT 1'de ana haberi sunan Erhan Çelik, 6 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden de istifa etti.