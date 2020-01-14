Erhan Çelik'in açtığı davada iddianame kabul edildi! Gülben Ergen, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

14.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:55

Şarkıcı Gülben Ergen'in kendisini Emine Bulut'un yerine koyarak yaptığı paylaşımlar başına dert oldu. Eski eşi Erhan Çelik'e bol göndermeli paylaşımlarının ardından şarkıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame kabul edilirken, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması Şubat ayında yapılacak.

BİR ŞOK DA AVUKATI ALTIN MİMİR'E

Bu arada avukatı aracılığıyla Ergen'in Avukatı Altın Mimir'e de dava açan Erhan Çelik'in başvurusu kabul edildi ve ünlü avukat hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hapis istemiyle dava açıldı. Söz konusu dava dosyasında avukatın küfür içeren mesajları yer aldı.

ATATÜRK'LÜ PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Olayın duyulmasının ardından şarkıcı Gülben Ergen'in Atatürk'lü paylaşım yapması dikkat çekti. Ergen, Erhan Çelik'in beraat ettiği duruşma sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen, eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından facebook hesabından bir yazı paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımın içinde "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" şeklindeki sözleriyle Erhan Çelik ile aralarında daha önce görülen konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme davasına atıfta bulunmuştu.

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