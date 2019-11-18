Erhan Çelik, eşi Özlem Gültekin'e sarıldığı fotoğrafı paylaştı

18.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:54

Haber sunucusu Erhan Çelik, doktor Özlem Gültekin ile evlendiğihaberini geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından"Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet" notuyla duyurmuştu. Evliliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erhan Çelik'ten, dünyaevine girdikten bir buçuk ay sonra eşi Özlem Gültekin'le aşk pozu geldi.

EŞİNE SARILDIĞI POZU PAYLAŞTI

Çelik eşine sarıldığı siyah-beyaz fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından kelebek emojisiyle paylaştı. Özlem Gültekin de aynı pozu sosyal medya hesabından "Huzur" notuyla paylaştı.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Çelik ile nikah masasına oturan Özlem Gültekin Mardin'in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı ve kadın hastalıkları doktoru.

TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

İlk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başlamıştır. 2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başladı.

BİRÇOK HASTANEDE GÖREV YAPTI

Özlem Gültekin, 2000-2005 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çalıştıktan sonra, 2005'te özel bir hastanede, 2006 -2009 arasında mecburi hizmetini Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 2009-2010 arasında da Özel Sekiz Eylül Hastanesi'nde çalıştı. 2010-2012 yılları arasında özel bir hastanede Stuff Hekim olarak çalıştı.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA KONUK OLDU

Başta İstanbul'da pek çok ulusal televizyon kanalında olmak üzere, Ege Bölgesi'nde de çeşitli TV programlarına canlı yayın konuğu olarak katılmaktadır. Gültekin, mesleğinin yanı sıra PPL pilotluk sertifikası almış olup uçak kullanmak hobileri arasındadır.