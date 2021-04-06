Ergun Mengi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ergun Mengi'nin biyografisi ve hayatı!

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ERGUN MENGİ KİMDİR?

Ergun Mengi, Türk Deniz Kuvvetleri ile 29 yıl hizmet verdikten sonra 2007 yılında Amiral olarak emekli oldu.

Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli savaş gemilerinde Harekat Subayı, II. Komutan ve dört yıl boyunca Gemi Komutanlığı görevi yapmıştır. Karargah Görevleri olarak; Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığında Proje subaylığı ve Şube Müdürlüğü Görevlerinde bulunmuş, Dz. K.K.lığı Strateji Daire Başkanlığı görevindeyken 2003 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

Amiral Mengi, ayrıca 1995-1998 yılları arasında, Batı Avrupa Birliği'nin (WEU) Brüksel'deki Askeri Karargahında Proje Subayı olarak görev yapmıştır.

Amiral olarak 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında ise Hücumbot Filosu Komutanlığı görevini deruhte etmiştir.

1978 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olan Mengi, Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimlerini müteakip; Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Emekliliğinin ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Global İlişkiler Forumunda (GIF) çalışmış ve 2015-16 Eğitim Döneminde bir dönem Atılım Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuka Giriş dersleri vermiştir.

Halen, Ege, Kıbrıs, Türk Yunan Sorunları, Karadeniz Jeopolitiği, Türkçe'miz ve bazı felsefi konularda yazıları ve Trafikte Yaşam isimli yayınlanmamış bir kitabı bulunmakta olup araştırmacı yazar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaynak : 21yyte.org