Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine'nin eski eşi Ergun Günaydın kaç yaşında?
Sanatçı Ayşe Mine ile evlilik yapmış Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine'nin eski eşi Ergun Günaydın kaç yaşında? Ayşe Amine şarkıları! Ayşe Mine demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Ayşe Mine hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Ayşe Mine kimdir? Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine'nin eski eşi Ergun Günaydın kaç yaşında?
ERGUN GÜNAYDIN KİMDİR?
Başarılı sanatçı Ayşe Mine evlilik yapmış Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Kariyerinin başlarında Pop Müzik ve Türk Sanat Müziği türünde şarkılar okumuşsa da şöhretini 80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin Mi Ettin' gibi Arabesk şarkılara borçludur. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. Aynı adlı bir de sinema filmi mevcuttur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır. 1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu var.
AYŞE MİNE ŞARKILARI
1977 Demek Ki Öyle
1978 Sevdik De Ne Oldu
1979 Hopşirinini
1982 O Gün Gelmesin
1983 Erkek Milleti
1984 Yemin Mi Ettin
1985 Unutamazsın
1986 Güzel
1987 Dertli Gelin
1988 Suskunum
1989 Boşa Beni
1990 Ben De Seni...
1992 Bir Sen Kaldın
1994 Şaka Yaptım
1996 Yalancı
2000 Utan
2019 Yakalım Gemileri