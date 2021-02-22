Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine'nin eski eşi Ergun Günaydın kaç yaşında?

Sanatçı Ayşe Mine ile evlilik yapmış Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine'nin eski eşi Ergun Günaydın kaç yaşında? Ayşe Amine şarkıları! Ayşe Mine demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Ayşe Mine hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Ayşe Mine kimdir? Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine'nin eski eşi Ergun Günaydın kaç yaşında?

ERGUN GÜNAYDIN KİMDİR?

Başarılı sanatçı Ayşe Mine evlilik yapmış Ergun Günaydın kimdir? Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Kariyerinin başlarında Pop Müzik ve Türk Sanat Müziği türünde şarkılar okumuşsa da şöhretini 80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin Mi Ettin' gibi Arabesk şarkılara borçludur. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. Aynı adlı bir de sinema filmi mevcuttur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır. 1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu var.

AYŞE MİNE ŞARKILARI

1977 Demek Ki Öyle

1978 Sevdik De Ne Oldu

1979 Hopşirinini

1982 O Gün Gelmesin

1983 Erkek Milleti

1984 Yemin Mi Ettin

1985 Unutamazsın

1986 Güzel

1987 Dertli Gelin

1988 Suskunum

1989 Boşa Beni

1990 Ben De Seni...

1992 Bir Sen Kaldın

1994 Şaka Yaptım

1996 Yalancı

2000 Utan

2019 Yakalım Gemileri