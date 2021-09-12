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Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Yıldız eylemin 741. gününde annelere destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Yıldız eylemin 741. gününde annelere destek verdi

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri direnişin 741. gününde ziyaret ederek destek verdi.

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri direnişin 741. gününde ziyaret ederek destek verdi.

3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüşen Ayhan Yıldız, bu eylemde ilk günden beri annelerin yanında olduklarını söyledi. Yıldız, "Buraya büyük mücadele veren annelerin bir daha yanlarında olduğumuzu göstermek için geldik. Buradaki direniş sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya örnek temsil etmiş bir direniştir. Burada annelerimizin 3 yıldır içinde evlatlarını bekledikleri çadır, aynı zamanda 6 şehidimizin olduğu bir çadırdır. Burada çocuklarını bekleyen 6 annemizin çocuğu PKK terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Burada bekleyen annelerin ve babaların çocukları dağa zorla kaçırılmış çocuklardır, kendi isteğiyle giden bir tek çocuk yoktur. Direnişin 3. yılına girdik, bu bina buradan çocukları kaçıran HDP il binası bugün kapatmış durumda. Buradaki anne ve babaların gözyaşlarını gördükleri için kapatmışlar. Bundan 14 ay önce 'Ben bir Türk babayım, bir Kürt annenin gözünün yaşının dinmesi için, evlatlarımızı teslim etmeniz karşısında kendimi feda etmeye hazırım' dedim. 14 ay içinde ne HDP'den ne terör örgütü PKK'dan bir ses gelmedi. Burada kardeşlik ve barıştan bahsedenler en büyük alçaklığı gösteriyor aslında. Eğer vicdan sahibiyseniz kendi iradesiyle size katılmayan çocuklarımızı bize teslim edin. Savaşı er meydanında yiğitçe yapın. Buradaki direniş bütün dünyaya örnek olmuştur. Buradaki annelerin gözyaşı hepinizin vicdanını sızlatmıştır. Bütün Türkiye halkını, haklı davalarında direniş gösteren annelerimize ve babalarımıza destek vermeye çağırıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Yıldız eylemin 741. gününde annelere destek verdi

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Yıldız eylemin 741. gününde annelere destek verdi

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Yıldız eylemin 741. gününde annelere destek verdi

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Haber: Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Yıldız eylemin 741. gününde annelere destek verdi - Haberler
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