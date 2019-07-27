Ergene'de yaz futbol okullarının çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi öğrencileri spora teşvik etmek adına okulların tatile girmesinin ardından başlatmış olduğu yaz futbol kursunda geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaz futbol kurslarının çok başarılı geçtiğini söyledi.

Başkan Yüksel, bu kurslar sayesinde gençlerin ve çocukların zararlı bütün her şeyden uzak durduğunu belirterek, "Gelecek nesillerde sağlıklı yaşam ve spor bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğumuz yaz futbol kursumuz tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl farklı branşlarda ki yaz kurslarımız çocuklarımız için çok faydalı oluyor. Öğrencilerimiz yaz futbol kurslarımız sayesinde yaz tatillerini spor yaparak sağlıklı bir şekilde geçiriyor" dedi.

Uzman eğitimciler eşliğinde 7-14 yaş arası 180 öğrenci sabah 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Yeşiltepe, Sağlık, Marmaracık ve Velimeşe Mahallelerinde bulunan spor tesislerinde çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: AA