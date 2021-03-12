Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı

İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Ergene'de tören düzenlendi.

İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Ergene'de tören düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirlerine uygun hale getirilen salonda, pandemi tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirilen programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Yarbay Özhan Utku Özdemir, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldılar.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Velimeşe Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Pınar Zeynep Özarslan tarafından yapıldığı programda Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödülleri Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Yarbay Özhan Utku Özdemir ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı video gösteriminin de sunulduğu program okunan şiirlerle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı