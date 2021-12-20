Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Erganispor'da Diyarbakır FK' karşısında 10-0 galip gelmenin sevinci yaşanıyor.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, hedeflerine her geçen hafta bir adım daha ilerlediklerini söyledi.

Sezon başında hedef belirledikleri şampiyonluğa sezon sonunda mutlaka ulaşacaklarını ifade eden Taş, "Diyarbakır FK ile oynadığımız karşılaşmayı 10- 0 kazandık. Ancak şunu belirtmek isterim ki bu ligde hiç kolay maç yok. Bu maç da kolay olmadı. Bu galibiyetimizi tribünlerdeki yerlerini alarak karşılaşma boyunca bizleri destekleyen taraftarlarımıza ve bütün ilçe halkına hediye ediyoruz. Galibiyette emeği geçen teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı kutluyorum." dedi.

Kendilerine maddi ve manevi destek veren Kaymakam Ahmet Karaaslan'a da teşekkür ettiğini belirten Taş, bundan sonraki hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu aktardı.

Taş, "Diyarbakır FK'yı da verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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