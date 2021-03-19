Ergani ve Çermik'te 120 çiftçiye 3 bin adet dut fidanı dağıtıldı

Ergani ve Çermik'te 120 çiftçiye 3 bin adet dut fidanı dağıtıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Ergani ve Çermik'te 120 çiftçiye toplam 3 bin adet dut fidanı dağıttı.

Ergani ve Çermik'te 120 çiftçiye 3 bin adet dut fidanı dağıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Ergani ve Çermik'te 120 çiftçiye toplam 3 bin adet dut fidanı dağıttı.

Kentte yerel üreticiyi desteklemek, vatandaşların doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kuru dut ve dut pekmezinin üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla Ergani ve Çermik ilçelerinde çiftçilere toplam 3 bin adet dut fidanı dağıttı. Toplamda 120 çiftçinin yararlandığı fidan dağıtımında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, fidan dikim ve ürün verimliliği konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Ergani ilçesinde düzenlenen dut fidanı dağıtımına Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Ergani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Çiçek, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, Ergani ve Çermikli çiftçiler katıldı. Dut fidanı dağıtımından oldukça memnun olan Erganili ve Çermikli çiftçiler, verilen desteklerden ötürü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çiftçilere fidan desteği devam edecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun 2021'i sert kabuklu meyve yılı ilan etmesiyle birlikte, 17 ilçede çiftçilere, fıstık, badem ve ceviz fidanları hibe edilecek. Toplam 15 milyon lira bütçeye sahip olacak projenin paydaşları Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olacak. Projeden Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 5 dönüm ve 100 dönüm araziye sahip olan çiftçiler yararlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACI GÜNEŞ