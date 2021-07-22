Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
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Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz, şehit güvenlik korucusu Ferit Kaçar, şehit Komando Onbaşı Sezai Kan, şehit öğretmen Zeki Şenoğlu'nun yakınlarını ve gazi Ahmet Sav'ı ziyaret eden Öztürk, aile fertlerinin bayramlarını kutladı.

Öztürk, "Şehitlerimiz başımızın tacıdır. Şehit anne babaları bizim de annelerimiz ve babalarımızdır. Onların sayesinde bu devlet var. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Sizlerin huzurunda bütün şehit ailelerinin ellerinde öperim. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanında." dedi.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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