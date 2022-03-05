Ergani Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karataş görevine başladı - Haberler

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Ergani Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karataş görevine başladı

AA, Ekrem Senvar - Güncel
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Ergani Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karataş görevine başladı

Ergani Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Karataş, görevine başladıGörevine başlayan Karataş, iş ve gönül birliği içerisinde merkezi her alanda başarıya taşıma ve eğitimin niteliğini artırma amacıyla çalışacağını söyledi.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Ergani Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Karataş, görevine başladı

Görevine başlayan Karataş, iş ve gönül birliği içerisinde merkezi her alanda başarıya taşıma ve eğitimin niteliğini artırma amacıyla çalışacağını söyledi.

"Paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek gayesinde, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanan Karataş, gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Murat Karataş, Karataş, Güncel, Haberler

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