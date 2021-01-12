Ergani'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani- Dicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan Necmettin Akdemir'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçtaki 1'i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat TAŞTEKİN