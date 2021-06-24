Ergani'de Bereketli ve Han kırsal mahalle grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Bereketli ve Han mahalle grup yolunda incelemelerde bulundu.