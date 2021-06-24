Ergani'de Bereketli ve Han kırsal mahalle grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor
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Ergani'de Bereketli ve Han kırsal mahalle grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor

Ergani'de Bereketli ve Han kırsal mahalle grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Bereketli ve Han mahalle grup yolunda incelemelerde bulundu.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Bereketli ve Han mahalle grup yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için Diyarbakır Vali Münir Karaoğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışmalarla, ilçeye bağlı 23 kilometre uzunluğundaki Bereketli Han mahalle grup yolunda yıllardır süren ulaşım çilesinin sona ereceğini söyledi.

Yol yapım ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Öztürk, ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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