Ergani'de bağ bozumu başladı
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bağbozumu sezonu başladı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bağbozumu sezonu başladı.
Ergani ilçesinde üzüm üreticilerinin bir yıllık emeği ile ürettiği üzümde hasat başladı.
Vatandaşlar ilçede görsel bir şölene dönüşen bağ bozumu geleneğini sürdürüyor.
Ortayazı, Özbilek, Şölen, Deringöze, Göze Kaya ve Dallı köyleri bu geleneğin yaşatıldığı yerleşim yerlerinden.
İlçe merkezi ve köylerde bağlardan toplanan üzümler işlenmeye başladı.
Yoğun mesai harcayan köylüler, gün boyu topladıkları üzümlerden geleneksel yöntemlerle pestil, cevizli sucuk, kesme, pekmez hazırlıyor.
Ortayazı köyünde yaşayan Özkan Kaçar yıllardır bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri