Bu tarz sorular, Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? programında da sıkça yer buluyor. 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı, günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Program, genel kültür, mantık ve matematik sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Erfelek Şelaleleri'ni ziyaret ettikten sonra İnceburun Feneri'ne gidecekseniz muhtemelen neredesinizdir?

ERFELEK ŞELALELERİ'Nİ ZİYARET ETTİKTEN SONRA İNCEBURUN FENERİ'NE GİDECEKSENİZ MUHTEMELEN NEREDESİNİZDİR?

A) Kastamonu

B) Sinop

C) Muğla

D) Antalya

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

Türkiye'nin Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerden biridir. Erfelek Şelaleleri, Sinop'un Erfelek ilçesinde yer alırken; İnceburun Feneri, Türkiye'nin en kuzey noktası olarak bilinen Sinop İnceburun'da bulunmaktadır. Dolayısıyla, "Erfelek Şelaleleri'ni ziyaret ettikten sonra İnceburun Feneri'ne gidecekseniz muhtemelen neredesinizdir?" sorusunun cevabı da Sinop olacaktır.