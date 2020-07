Erenler Başkanı yangın bölgelerinde incelemede bulundu Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Tabakhane ve Yeşiltepe Mahallelerinde çıkan yangın bölgelerinde incelemede bulundu.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesinde çıkan yangın sonrasında bölgeye giden Başkan Fevzi Kılıç, bölgede inceleme yaparak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ziyaretlerde konuşan Başkan Kılıç, her iki yangından da etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tek tesellimiz yangında can kaybı yaşanmaması. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA