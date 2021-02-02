Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? Erencan Yardımcı hangi takıma transfer oldu?

Süper Lig transfer sezonu oldukça hareketli geçti. Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında? transfer döneminde merak edilen isimlerden biri oldu. Erencan Yardımcı hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray, 18 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle satılan Erencan Yardımcı, bir anda gündem oldu ve taraftarlar araştırmalara başladı. Erencan Yardımcı kimdir? Erencan Yardımcı kaç yaşında? soruları merak ediliyor.

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılu kulübe dahil oldu. Sağ ayağını etkili kullanan ve rakiplerini fiziksel olarak üstünlük kurak Erencan, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç yıldız, geçen sezon, Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başarmıştı.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf etmişti.

Leipzig maçında göze girmişti

Fatih Terim tarafından Galatasaray'ın sezon başı Avusturya kampına dahil edilen Erencan Yardımcı, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında göz doldurmuştu. Ryan Babel'e yaptığı asistle alkış toplayan genç yıldız, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in antrenman sonrası Erencan ile yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

ERENCAN YARDIMCI HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Geçtiğimiz sezon Falcao ve Andone'nin yokluğunda ara ara forma şansı bulması beklenen Erencan Yardımcı, sezon başı kampında Fatih Terim'in gözdelerindendi. Galatasaray, 18 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle Misli.com 2. Lig ekibi Eyüpspor'a satıldığını açıkladı.