Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.

121 TİM KATILIYOR

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet