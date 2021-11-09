Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor - Haberler
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Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 121 operasyonel tim ve 1550 personel görev alıyor.

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.

121 TİM KATILIYOR

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

 İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
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