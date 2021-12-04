Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı - Haberler
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Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı Tunceli'de Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.

MERSİN (İHA) - Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı

ELAZIĞ - Tunceli'de Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri de sağ ele geçirildi. Operasyonun ilk aşamasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehidin naaşı bugün Elazığ Havalimanına getirilerek, uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Dua edilmesinin ardından şehidin naaşı uçağa alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine gönderildi.

Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı

Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı

Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu memleketine uğurlandı

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

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