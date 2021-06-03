Ereğli'de insansız hava aracı eğitimi tamamlandı
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Ereğli'de insansız hava aracı eğitimi tamamlandı

Ereğli'de insansız hava aracı eğitimi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Ereğli'de, İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nce "İnsansız Hava Aracı/1 (İHA/1) Ticari Pilot Eğitimi" gerçekleştirildi.

Ereğli'de, İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nce "İnsansız Hava Aracı/1 (İHA/1) Ticari Pilot Eğitimi" gerçekleştirildi.

Dernek tarafından 27- 31 mayıs tarihleri arasında üç gün teorik, bir gün pratik olmak üzere yapılan eğitimler kapsamında, çeşitli meslek ve sektörden 25 kursiyer, drone eğitimini tamamlayarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA/1 ticari pilot belgelerini almaya hak kazandı.

İvriz Havacılık Derneği Başkanı Furkan Şahin Tuncer, "Dört gün süren drone eğitimlerimiz sonunda çeşitli meslek ve yaş guruplarından 25 kursiyerimiz İHA/1 pilotu olmaya hak kazanarak sıfır ve yirmi beş kilogram arasındaki her türlü İHA'yı kullanma yetkisine sahip oldular. Kursiyerlerimiz bu kurs sayesinde gelişen teknoloji ile birlikte mesleklerinde daha başarılı işlere imza atacaklarını düşünüyorum. Drone kursumuzla birlikte bölgemize kazandırdığımız çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak olan tarımsal drone tanıtımı ve uygulamalarını da gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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