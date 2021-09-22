Ereğli'de heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi - Haberler
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Ereğli'de heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'de heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Çelik ve Yaşam" temalı heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Çelik ve Yaşam" temalı heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi.

Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Erdemir Grup Kurumsal İletişim Yöneticisi Pınar Elmas, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen yarışmaya, 9 farklı üniversitenin heykel bölümündeki 73 öğrencinin 97 eserle katıldığını söyledi.

Yarışmada 24 eserin ödüle, 11 eserin de sergilenmeye değer bulunduğunu aktaran Elmas, öğrencileri tebrik etti.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından eserler incelendi.

Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Sergi, 21 Ekim'e kadar açık kalacak.

Ereğli'de heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

Ereğli'de heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

Ereğli'de heykel yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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