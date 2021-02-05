Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa için iki konuda fikir birliğine vardı: Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni anayasanın sinyallerini verdikten sonra dün Külliye'de MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Yeni anayasanın konuşulduğu görüşmede iki lider, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini korumak için 50 artı 1 şartının ve anayasanın ilk 4 maddesinin aynı kalmasında fikir birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasanın sinyallerini vererek, "Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

Bu gelişmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de yeni anayasa için Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirtip, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" demişti.

KÜLLİYE'DE BİR ARAYA GELDİLER

Bu açıklamalar sonrasında dün Külliye'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, dün bir saat süren anayasa zirvesinde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLECEK

Görüşmeye ilişkin detaylar ise ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre; Erdoğan ve Bahçeli'nin 2023 seçimlerine kadar tamamlanmayı planladıkları anayasa çalışmalarında ilk hedef olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini güçlendirecek adımlar olacak. Görüşmede Türkiye'de darbeler sonrası yapılan anayasaların vesayet içerdiği belirtildi. 12 Eylül darbesinin ardından yapılan mevcut 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklerle bile vesayetten kurtulunamadığına dikkat çekildi. İki liderin Türkiye'nin vesayet anayasasından kurtulması konusunda görüş birliğine vardığı, muhalefetin ilk tepkilerinin de enine boyuna masaya yatırıldığı öğrenildi.

50 ARTI BİR ŞARTI KORUNACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için 50 artı 1 şartı getirilmişti. İki liderin görüşmede 50 artı 1 şartının korunması yönünde fikir birliğine vardığı öğrenildi. Yeni anayasanın sisteme uygun olması gerektiğine dikkat çekildi. Anayasada yapılacak değişikliklerle sistemin daha rahat bir şekilde işleyeceği belirtildi.

İLK DÖRT MADDE DEĞİŞTİRİLMEYECEK

Dikkat çeken görüşmede, anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmeyeceğine de vurgu yapıldı.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ VE REFORMLAR DA GÖRÜŞÜLDÜ

İki lider, anayasa çalışmalarının yanı sıra iç ve dış gelişmeleri de değerlendirdi. Görüşmede, yargı ve ekonomik alanda yapılacak reformlar da masaya yatırıldı. Erdoğan, reformlarda son gelinen noktayı Bahçeli ile paylaştı. Görüşmede, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler de gündeme geldi.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINI DA KABUL ETTİ

Öte yandan Anavatan Partisi de Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek verdiğini açıkladı. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.