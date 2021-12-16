Erdoğan ve Aliyev'in dostluğunu anlatan kitap tanıtıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülkenin dostluğunu anlatan, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Melahat İbrahimkızı tarafından kaleme alınan 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' kitabının tanıtımı törenle yapıldı.

Ankara'da Estergon Kalesi'nde gerçekleşen törene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı da olan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip Şahin, kitabı kaleme alan Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Melahat İbrahimkızı ile kitabı hazırlayan heyette yer alan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da katıldı.