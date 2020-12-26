Erdoğan: "Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz."
26.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:58
Erdoğan: "Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.
Erdoğan: "Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe