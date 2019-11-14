Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
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Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izlettiWASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini...

14.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:22
Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

Erdoğan, Trump'a, 'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı , ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı 'a PKK/YPG'li terörist kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda Türkiye'de gerçekleşen terör saldırılarında İhlas Ajansı'nın objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Erdoğan, Trump'a, Türkiye'deki terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
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