Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü: Doğu Akdeniz'de adil bir çözümden yanayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son dönemde Yunanistan'la gerilimin arttığı Doğu Akdeniz konusu ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede adil bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

"NATO ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİ"

Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü. Uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

"DOĞU AKDENİZ'DE ADİL BİR ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA