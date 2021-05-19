Erdoğan: "Öyle bir anayasa yapalım ki, cumhurun ihtiyacına cevap verecek bir anayasa olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Şimdi ise öyle bir anayasa yapalım ki, bu yaptığımız anayasa cumhurun ihtiyacına cevap verecek bir anayasa olsun. Kanunlarla yönetilen bir Türkiye haline geldik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Şimdi ise öyle bir anayasa yapalım ki, bu yaptığımız anayasa cumhurun ihtiyacına cevap verecek bir anayasa olsun. Kanunlarla yönetilen bir Türkiye haline geldik. Şu anda da durum aynı, yine kanunla yönetilen bir ülke konumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kütüphane Söyleşileri programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hayatından yeni anayasa çalışmalarına, dünyada yapılan yardımlardan üniversite öğrenimi ile ilgili gelinen son noktaya ilişkin bilgiler verdi.

"Benim 8 tane torun var, darısı başınıza"

Bir gencin "Ailenizle ne yaptığınızda mutlu olurdunuz?" sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar İstanbul'da, yanımızda olan yok. Hafta sonlarında gitme durumumuz olduğunda torunlarımı gördüğümde onlarla eğlenmek, kucaklaşmak başka bir zevk veriyor, bir dinamizm veriyor. Şu anda tam sevilme çağında oldukları için bize ayrı bir güç katıyor. Benim 8 tane torun var, darısı başınıza. Hepsinin de ayrı bir tadı var. Her jenerasyondan var, en büyüğü 13-14 yaşında, en küçüklerinin içerisinde şuanda 6 aylık olanı da var. Cumadan İstanbul'da olmak, Pazar, eskiden bu da olmuyordu. Şimdi bu fırsatı zaman zaman yakalayabiliyorum. Torunlarla, hanımla birlikte eğlenme, oynama vakti buluyoruz" dedi.

"Kanunlarla yönetilen bir Türkiye haline geldik"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte maalesef anayasaların yapılmasına baktığımız zaman Türkiye için ihtiyaç olan bir anayasanın yapılması çok uzun zamanlar alıyordu. Bu anayasaların yapılması da ihtiyaca cevap verebilecek şekilde değildi. Halkın yasaların tanziminde veyahut anayasayı gerektirdiği şekilde netice almaya yönelik maalesef adımlar atılamıyordu. Şimdi ise öyle bir anayasa yapalım ki, bu yaptığımız anayasa cumhurun ihtiyacına cevap verecek bir anayasa olsun. Cumhur İttifakı olarak attığımız bu adımda şuanda anayasacılar, STK'lar ve yaptığımız hazırlığı halka açalım. Halkta bu açtığımız metni onlar da değerlendirsin. Ondan sonra eksikleri giderelim. Cumhur İttifakı olarak bu anayasa metni üzerinde adımımızı atalım. Son zamanlarda muhalefet 'biz böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz' gibi laflar etmeye başladı. Zaten bu zihniyet geçmişten bu zamana kadar ihtiyaç duymadı ki. Hiçbir zaman ihtiyaç duymadığı için bu ülke sağlıklı bir anayasa ile yönetilemedi. Kanunlarla yönetilen bir Türkiye haline geldik. Şuanda da durum aynı, yine kanunla yönetilen bir ülke konumundayız. Biz önce üzerimize düşeni yapalım, netice alırız veya almayız. Ama 'yaptık' deriz. Elimizde bu anayasa metni olur" diye konuştu.

"Türkiye dünyada örnektir, başka bir örneği yok"

Bir gencin son 10 yılda en çok yardım eden ülkenin Türkiye olduğunu ve 100 yıl sonra Türkiye'nin yine yardımlara nasıl başladığını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen 10 yılı söylüyorsun, 10 yıl değil. Biz göreve geldiğimiz 19 yıl öncesinden bu yana yardımlarımızı hiç aksatmadık. Nerede bir Müslüman varsa biz onlara desteğimizi vereceğiz. Müslümanların dışında da muhtaç varsa biz o muhtaçlara da elimizi uzatacağız. TİKA bizim dönemimizde zirve yaptı. Müslüman, gayrimüslim, hepsine elimizi uzattık. TİKA dünyanın dört bir yanında bu tür desteklerini sürdürüyor. Şu anda Türkiye mülteciler noktasında 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada örnektir, başka bir örneği yok. Suriye'de bütün bu insanlar katığı zaman geldikleri yer Türkiye. Bu kadar parası pulu olan dünya ülkeleri, başta Amerika, acaba mültecilere ev sahipliğinde Türkiye'nin önünde mi? Hayır, Türkiye bir numara. Biz şuanda Suriye'nin kuzeyinde konutlar yapmaya başladık. Ben bunu Avrupalılarla görüştüm, destek verin dedim, yok. Şuanda bizim İdlib'de bitirdiğimiz konut sayısı 35 bin oldu. 35 metrekare ile 45 metrekare arasında konut yapıyoruz. Gayet güzel. Bu insanlar derme çatma çatılar, brandalar, muşambaların içerisindeki çadırlarda kalmasın. Gelsinler yaptığımız konutlarda kalsınlar. Taşınmaya başladılar buralara. Biz öyle bir ecdadın torunuyuz ki, bu ecdadın bize bu konudaki tavsiyesi çok açık ve net. 'Nerede bir düşkün varsa, dara düşen varsa siz onların yanında yerinizi alacaksınız.' Şeyh Edebali'nin tavsiyesini hiç unutmayacağız" şeklinde konuştu.

"Aldanan ve aldatan dönemlerden bu günlere geldik"

"Böyle bir süreçte öğrenci olsaydınız ne yapardınız?" sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim öğrencilik yılımızı düşündüğümde maalesef o dönemlerde biz bugün gördüğümüz imkanları göremedik, bulamadık. Düşünebiliyor musunuz, üniversite imtihanına giriyorsunuz, 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyor. Böyle bir dönemi yaşadık biz. Şuanda 10 öğrencinin 10'u da üniversiteye girebiliyor. 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıkmak suretiyle bunu yakaladık. Öğretim üyelerinin sayısını ciddi manada artırdık. Şimdi rahatız. Keşke öğretim üyelerimizin sayısı daha da artsın, öğretim üyelerinin kalitesini daha da artıralım, bunlar arttığı zaman üniversitelerimizden mezun olan öğrencilerimizin de gerek kalifkasyonu gerek kariyer yapma imkanı daha da artacak. Öğrencisine harç ödeyemeyen dönemlerden bugünlere geldik. 45 liracık burs. Aldanan ve aldatan dönemlerden bu günlere geldik. Devlet üniversitelerinin yanına özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri geldi. Bu rekabet alanımızın açılmasıyla, ilimde rekabet çok önemli, bunu başardık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı