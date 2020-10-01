Erdoğan Küpeli kimdir? Erdoğan Küpeli olayı nedir? Erdoğan küpeli kaç yaşındadır? Tuğba Keleş kimdir? Tuğba Keleş'in katili Erdoğan Küpeli midir?

Erdoğan Küpeli kimdir? Erdoğan Küpeli olayı nedir? Erdoğan Küpeli kaç yaşındadır? Tuğba Keleş kimdir? Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışan Tuğba Keleş kimdir? Tuğba Keleş neden öldürüldü?

Adana'nın Kozan ilçesinde Erdoğan Küpeli(46) teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i maerkette başından silahla vurarak öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulunan Küpeli tedavi altına alındı. Olayların ayrıntıları haberimizde...

ERDOĞAN KÜPELİ KİMDİR?

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ise tahliye oldu.

ERDOĞAN KÜPELİ OLAYI NEDİR?

Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurdu. Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli'nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

TUĞBA KELEŞ KİMDİR?

35 yaşındaki Tuğba Keleş, Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette kasiyer olarak çalışıyordu. Keleş Erdoğan Küpeli tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.