Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için hakaret içerikli ifadeler sarf eden Engin Özkoç'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib gerilimiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinin ardından yurda dönüş yaptı. Yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerle bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, geçtiğimiz gün kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler sarf eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'deki ruh halini benim anlatmam doğru olur mu? Bunlar adeta deli dumrul misali felaket yaşıyorlar" dedi.

"HUKUKİ SÜRECİ TAKİP EDECEKLER"

Konuyla ilgili adli sürecin başladığını ifade eden Erdoğan, "Ve şu an itibarıyla, bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder" şeklinde konuştu.

"ÖNCE O PARTİNİN BAŞINDAKİ ŞAHSIN GEREKEN BEDELİ ÖDETMESİ LAZIM"

Özkoç'un ifadeleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Erdoğan, "Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP'nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarfetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ardından TBMM Genel Kurulu'nda Engin Özkoç kürsüde konuşurken konuyu yine bu sözlere getirince AK Partili vekiller tepki gösterdi ve çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vekillerin birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırdığı kavganın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı.

