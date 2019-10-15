Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

15.10.2019 11:50
Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.


- Azerbaycan
Kaynak: DHA
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