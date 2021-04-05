Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır."
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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır."

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır.'

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır.

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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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