Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır."
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır.
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen