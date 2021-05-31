Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonları açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından merakla beklenen normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka ve vefat sayılarının düşmesinin ardından 1 Haziran'dan itibaren kahvehane, çay bahçesi, lunapark, spor salonu ve lunapark gibi işletmelerin sabah saat 07.00'dan itibaren akşam saat 21.00' kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayılarının mutasyonlu virüslerin yaygınlaşmasıyla yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. Sınırlarımızı kapatarak, vatandaşları evine hapsederek önlem alma imkanımız olmadığına göre bu tehditlerle yüzleşmeliyiz. Değerli basın mensupları, aziz milletim.

Haziran ayına ilişkin kademli normalleşme takvimini paylaşıyorum. Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için 22 ile sabah 5 arasında uygulanacak. Hafta sonu ise Cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama günleri, vaka ve vefat sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

SABAH 07.00 VE AKŞAM 21.00 ARASINDA HİZMET VERECEKLER

Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masaya servis, 24'e kadar da paket servis olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21.00 arasında çalışacaktır. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş