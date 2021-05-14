Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) Türkiye olarak BM bünyesinde başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve...

Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) Türkiye olarak BM bünyesinde başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve fedakarlık yapmaya hazırız."