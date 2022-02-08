"Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itirazımız olmaz" diyen Kılıçdaroğlu geri adım attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı sorusuna verdiği "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itirazımız olmaz" şeklindeki cevap özellikle kendi seçmen kitlesi tarafından sert bir dille eleştirildi.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILIRSA ADAY OLMASINA ANAYASA ENGELDİR"

Konuyla ilgili Fikret Bila'ya yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Elbette Anayasanın hükmü açık. Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. Yoksa zamanında seçim yapılırsa aday olmasına Anayasa engeldir. Bunu bildiği için Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın adaylığı için 'Yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayreti gösteririz' dedi. O da zamanında bir seçimde üçüncü kez aday olamayacağını biliyor, onun için böyle konuşuyor.

"HALKIN ZAMANINDA SEÇİMİ BEKLEYECEK HALİ KALMADI"

Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, O'nu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir. Benim talebim ve kastım budur" ifadelerini kullandı.

"OLAY MUTFAĞI, ODALARI AŞIP SOKAĞA TAŞTI"

Hayat pahalılığına da değinen Kılıçdaroğlu, son zamlarla birlikte mutfaktaki yangının artık sokağa taştığına vurgu yaparak, "Halk mutfakta yangın yaşıyordu. Yangın evin bütün odalarını sardı. Orada da kalmadı sokağa yansımaya başladı. Olay mutfağı aştı, odaları aştı, sokağa taştı." dedi.

"ISPARTALILAR PERİŞAN EDİLDİ"

Kılıçdaroğlu kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ve 5 gün boyunca elektriklerin kesildiği Isparta içinse şunları söyledi: "Ispartalılar yalnız bırakıldı. Benim üzüldüğüm bu. Antalya belediyemiz yardım için hemen harekete geçti ama kabul etmediler. Bir felakette bile siyaset yapıyorlar. Ispartalılar perişan edildi. Bu ifade ettiğim yönetmeme halinin bir sonucudur. Yönetemiyorlar. Ama Ispartalılar yalnız değildir. Biz yanlarındayız. Ahmet Akın başkanlığında CHP heyeti ve çok sayıda milletvekili Isparta'ya gitti. Soruları çözmek için gayret gösterdiler. Ispartalılar da merak etmesin. İktidarımızda hiç kimseyi ayırım yapmadan tüm vatandaşlarımıza hizmet götürülecek, sorunları çözülecek."