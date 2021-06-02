Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen televizyon programında arkasında bulunan ve 09.05'te durmuş şekilde görünen antika saatin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TRT ve TRT Haber ortak yayınında arkasında 09.05'te duran antika saat dikkat çekti. Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü'nü konut ve makam olarak kullanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA ÇOK ÖNEMLİ OLAYLARA TANIKLIK ETTİ

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI BİR YERLEŞKE OLARAK HİZMET VERİYOR

Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı