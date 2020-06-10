Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
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Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın son günlerde yaptığı haddini aşan açıklamalarına, "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" şeklinde yanıt vermişti. Erdoğan'ın bu sözleri karşısında Yunan basını adeta tutuştu ve "Erdoğan gözdağı verdi" manşetini attı.

10.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:02

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan'ın son günlerde yaptığı hadsiz açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" şeklinde cevap vermişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında, "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" şeklinde manşete taşındı.

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan yönetiminin haddini aşan yorumlarına karşı "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dalga ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan Ayasofya ile ilgili de, "Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı

"ERDOĞAN YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUDU"

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" açısıyla gündeme taşıdı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla verdi.

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı

"YUNANİSTAN'A 'YERİNİZİ BİLİN' DEDİ"

Birçok yayın organı, Erdoğan'ın Yunanistan karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşunu "Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yerinizi bilin", "Erdoğan'dan Yunanistan'a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle okuyucuya duyurdu.

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı

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