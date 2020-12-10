Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır

ABD'de Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı tartışma konusu olurken, ABD'li yetkililer Biden'ın Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden ile oturup konuşacağız" derken, yeni başkanın danışmanları da tavizlere hazır olduklarını bildirdi.

ABD'de geçen hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'nun 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermesi, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının da önünü açmıştı. Mevcut başkan Donald Trump bu tasarıyı veto edeceğini açıklasa da ABD'li yetkililer yönetimin veto kararı almayacağını vurguladı.

Konuyla ilgili olarak bir yazı yayımlayan New York Times, ABD'li yetkililerin, Türk mevkidaşlarını Trump yönetiminin Kongre yaptırımlarına karşı çıkmayacağı yönünde bilgilendirdiğini aktardı.

TÜRKİYE BATI BLOĞUNA ÇEKİLMEK İSTENİYOR

Ayrıca bu yaptırımların Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan'a Rus sistemleri satın almama uyarısı olduğunu ifade ettiler. Yetkililer, Biden'ın Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye kendini izole edilmiş hissediyor." ifadelerini kullanan bir Türk yetkili de önemli açıklamalarda bulundu.

Türk yetkili:

"ABD'nin Girit'e savaş gemisi konuşlandırması, Türkiye'nin artık bölgedeki kilit müttefik olmadığının sinyalini verdi."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan fazla Batı ile ortak noktaları var."

"Biden yönetiminin S400'lere yaklaşımı ilk sınav olacak."

"BİDEN TAVİZLERE HAZIR"

"Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler."

"Buna, Rusya'nın gerçekten de S400'ler üzerinden Batı'nın askeri sistemlerini ihlal edip edemeyeceği hakkında bir çalışma grubu oluşturulması da dahil."

"Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Temsilciler Meclisi'nin alt kademelerinden ve Senatodan geçen 2021 Savunma Bütçesi tasarısında Türkiye'ye yaptırım maddeleri de bulunurken, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump tasarının zayıf olduğunu belirtti ve veto edeceğini duyurdu.

Trump, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" dedi.

ERDOĞAN, BİDEN İÇİN NE DEMİŞTİ?

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden ile yabancı bir isim değilim. Biden ile Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı" ifadelerini kullanmıştı.