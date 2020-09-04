Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi

Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katıldığı için "Yalaka" olarak adlandırıldığını söyledi. Yandaş olmadığını belirten Sayan "Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi" dedi.

04.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:48

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş ile 40'ın konuğu oldu. Sayan, kendisine Cumhurbaşkanı yalakası denildiğini ama şahsının bütün başkanlara yakın olduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU ÇAĞIRDI DA GİTMEDİK Mİ?"

Ate'in her sorusuna içtenlikle yanıtlayan Sayan, "Yandaş bir sanatçı mısınız?" sorusuna "Bazen 'Cumhurbaşkanı yalakası' deniliyor. Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çillere de. Yine çağırsalar yine giderim. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?"

"ORAYA GİTMEK TARAF OLMAK DEĞİLDİR"

"Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. 'Biz bu sanatçıları tanımayacağız' dedi. Söylediğim lafın arkasındayım, Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi? Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçideğişir, sanatçı durur. Bu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor?"

Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan 'Yandaş mısınız?' sorusuna cevap verdi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Eylül Yunanistan
Şu an buradasınız: Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 11:48:11. #1.14#
title