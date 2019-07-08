Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan KADEM çıkışı: Soros projeleri iftirası vebaldir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabı aracılığıyla tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu. Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdidin ailenin çözülmesi olduğunu söyleyen Kaplan, ailenin korunmasının milli güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

Yusuf Kaplan, "Cinsiyet eşitliği gibi Soros projeleriyle aileyi çökerten Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR'DAN KAPLAN'A KADEM YANITI

Kaplan'ın sözlerine Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yazılı açıklama ile yanıt verirken, bir yanıt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile evli olan Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, Twitter hesabından Kaplan'ın tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı;

"KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez."

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek şu ifadeyi kullanmıştı:

"UYARI/YORUM

Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir.

*

Ailenin korunması millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!

*

Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!"

TARTIŞMAYI ATEŞLEDİ

Kaplan'ın bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada büyük bir tartışma başlamış ve birçok kullanıcı konuya ilişkin yorumlarda bulunmuştu.