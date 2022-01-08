Erdoğan'ın barınakta ilgilendiği Maylo'nun hikayesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvan barınağını ziyareti sırasında yakından ilgilendiği 'Maylo' isimli köpeğin sahibi tarafından sokağa terk edildiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın Maylo'yu sahipleneceğini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı. Erdoğan, o anları sosyal medya hesaplarından, "İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost...Her topu havada kaptı" notuyla paylaştı.